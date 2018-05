Главный санитарный врач США спас человека во время полета

Главный санитарный врач США Джером Адамс оказал срочную медицинскую помощь человеку во время авиарейса, написал медик в своем твиттере.

«Во время полета в Джэксон самолетом компании Delta, сотрудники спросили, есть ли доктор на борту, чтобы помочь со срочной медицинской ситуацией. А как же? Конечно, есть. Пациент чувствует себя хорошо, а я, как офицер US PHS (Служба общественного здравоохранения США — «Газета.Ru»), всегда рад помочь!», — написал Адамс.

Газета The Hill отмечает, что Адамс был назначен главным санитарным врачом США президентом страны Дональдом Трампом в прошлом году. Ранее он был комиссаром здравоохранения штата Индиана.

On my @Delta flight to Jackson, Mississippi (by way of Atlanta), and they asked if there was a Doctor on board to help with a medical emergency- why yes- yes there was. Patient doing well and like a good #USPHS officer, I was glad to be able to assist! pic.twitter.com/N9HdY3py6G