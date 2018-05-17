Скоростной электропоезд сбил подростка в Москве

Помощник руководителя управления управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Елена Марковская заявила, что ведомство выясняет обстоятельства гибели подростка в районе станции «Сортировочная» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Слова следователя передает агентство «Москва».

«По предварительным данным, 16 мая, примерно в 19.40, уроженец Москвы 2005 года рождения перебегал железнодорожное полотно в непредназначенном для этого месте перед приближающимся скоростным электропоездом «Спутник». Ввиду малого расстояния, машинисту электропоезда не удалось предотвратить наезд. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — сказала Марковская.

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В данный момент ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего, а после примет решение о процессуальном решении.

Также Марковская призвала родителей внимательнее относится к своим детям и «отслеживать» места, в которых они проводят свободное время.

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