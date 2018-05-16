Опубликовано видео взрывов в Пугачево

Несколько очевидцев опубликовали на сайте YouTube видеоролики детонирующих снарядов, оставшихся после взрыва воинского арсенала в 2011 году недалеко от удмуртского поселка Пугачево.

На большинстве видеозаписей виден поднимающийся к небу густой дым, слышны взрывы.

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Причиной взрывов стал пожар, возникший после возгорания сухой травы.



Как сообщается, на место выехал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Ранее сообщалось, что из-за взрывающихся снарядов в Пугачево эвакуируют детский санаторий.