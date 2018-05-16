В Екатеринбурге совершил аварийную посадку пассажирский самолет

Самолет Airbus A320, направлявшийся из Екатеринбурга с Самарканд, вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на 16 мая.

«По предварительным данным, 16.05.2018 в 01.04 по местному времени в аэропорту Кольцово совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus A320 выполнявшее рейс «Екатеринбург – Самарканд». На борту находилось 47 человек, в том числе 6 членов экипажа», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате экстренной посадки никто не пострадал.

Ведомство начало проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.