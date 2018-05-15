В Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского

Журналист Кирилл Вышинский задержан в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на его коллег.

Сообщается, что Вышинского задержали рядом с его домом.

Ранее сообщалось, что две журналистки российских телеканалов Валентина Соловьева и Ольга Юрьева попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». До этого Соловьева и Юрьева были принудительно высланы с территории Украины. Журналисток обвиняли в подготовке материалов о праздновании на Украине Дня Победы, которые якобы должны были дискредитировать украинскую сторону перед мировым сообществом и дезинформировать население.