В Кемерово начался демонтаж «Зимней вишни»

В Кемерово начали сносить здание сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», передает VSE42.Ru.

По данным портала, под снос попало не только основное здание «Зимней вишни», но и рядом стоящие строения.

Как отмечается, демонтаж будет осуществляться механизированным способом при помощи специализированного экскаватора-разрушителя.

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Ранее сообщалось, что пострадавший во время пожара в Кемерово 25 марта ТЦ «Зимняя вишня» начнут сносить 15 мая.

Также стало известно, что Следственный комитет России назначил дополнительные экспертизы по делу о пожаре в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.