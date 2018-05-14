Тихон Шевкунов возглавит Псковскую митрополию

Священный синод Русской православной церкви избрал епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

«Решением Синода Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, назначен епископ Егорьевский Тихон, с сохранением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре», — говорится в сообщении.

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Бывший глава митрополии Евсевий подал прошение о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Синод удовлетворил прошение.

В пресс-службе Московского патриархата уточнили, что местом пребывания Евсевия на покое определен Псково-Печерский Успенский монастырь.