Белый дом прокомментировал резню в Париже

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала нападение уроженца Чечни Хамзата Азимова с ножом на прохожих в Париже. Об этом сообщает Reuters.

«Мы соболезнуем и молимся о жертвах и их семьях. Мы выступаем в солидарности вместе с французским народом и его правительством против подобного дикого акта террора и предлагаем любую необходимую помощь», — сказала Сандерс.

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Ранее сообщалось, что французская полиция задержала третьего человека по делу о нападении с ножом на прохожих в Париже.

Также в сети появилось фото уроженца Чечни Хамзата Азимова, напавшего на прохожих в центре Парижа вечером 12 мая.

Накануне вооруженный ножом молодой человек с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.