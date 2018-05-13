СМИ: Скрипаль сотрудничал с чешскими спецслужбами и тайно посетил Прагу

Отравленный в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль совершил тайный визит в Чехию, а также по меньшей мере один раз встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства. Об этом пишет пражский еженедельник Respekt.

Как отмечается, после того как Скрипаль поселился на территории Великобритании, он содействовал британской Ми-6 в раскрытии российских агентов за границей. Для этого ему было разрешено контактировать со спецслужбами из партнерских стран.

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«Минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным. Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respektа, как минимум один раз, встречались и в Великобритании», — пишет издание.

По данным источников, эти контакты не имеют отношения к инциденту с отравлением.

Ранее чешский президент Милош Земан выразил сомнение в верности выводов членов парламента страны о том, что в Чехии не производили газ того типа, которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.