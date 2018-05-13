Напавший на прохожих в Париже уроженец Чечни не был известен полиции

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Молодой человек, напавший на прохожих в Париже вечером 12 мая, не имел судимостей и не был известен французской полиции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя МВД Франции.

В ведомстве подтвердили, что нападавшим оказался уроженец Чечни 1997-го года рождения. Там также отметили, что жертвы нападения не были его знакомыми.

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Ранее сообщалось, что родители нападавшего взяты под стражу, их допрашивает полиция.

Инцидент произошел вечером 12 мая. Вооруженный ножом неизвестный с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.

Парижские правоохранители нашли террористический след в произошедшем. Кроме того, сообщалось, что группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.