При пожаре в ЯНАО погибли четыре человека

В результате пожара в административном здании в городе Муравленко (ЯНАО) погибли четыре человека. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

«Следствием установлено, что в городе Муравленко в ночное время 13 мая 2018 года в ходе тушения пожара, происшедшего на втором этаже административно-бытового здания, расположенного в промышленной зоне, обнаружены тела четырех мужчин с признаками термического воздействия», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще один человек пострадал, он доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работает следственно-оперативная группа. Ведомство назначило проведение экспертиз на месте пожара.