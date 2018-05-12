В Париже неизвестный с ножом напал на прохожих

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека, сообщает телеканал BFMTV.

Еще восемь человек получили ранения.

Нападение произошло во втором округе Парижа.

Имя нападавшего и его мотивы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в адрес адвоката Свена Мари, который защищает главного обвиняемого по делу о терактах в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама, и его близких поступили послания с угрозами смертельной расправы после его выступления с речью в суде Брюсселя.

В серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года — на стадионе, в театре «Батаклан» и еще нескольких точках города — погибли около 130 человек.