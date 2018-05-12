В Черногории убили украинку, руководившую гостиничным бизнесом

В Черногории в городе Катор была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова, сообщает «112 Украина».

Тело со следами ножевых ранений нашли в квартире, где жила женщина. Полицейское управление официально не подтвердило, что это было убийство, однако в полиции сообщили, что тело было найдено с видимыми следами насилия.

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Отмечается, что Лашманова была директором компаний, завершившей строительство нового гостиничного комплекса в городе Тиват, а также владевшей там же элитным комплексом.

В МИД Украины подтвердили гибель украинки в Черногории.

«Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры», — заявил начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

Ранее на севере Черногории в результате падения со скалы погибла гражданка России.