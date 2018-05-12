Консул Украины направился в Ейск для выяснения судьбы рыбаков

Руководитель управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что украинский консул в России направился в Ейск для выяснения обстоятельств исчезновения двух рыбаков из Бердянска, передает «УНН».

«Пограничная служба города Ейск (Россия) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их», — сказал Кирилич.

Ранее Запорожское областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины заявило, что двое рыбаков из города Бердянск, пропавшие в Азовском море, были задержаны российскими пограничниками.