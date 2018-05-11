Милонов предложил присвоить аэропорту Пулково имя Александра III

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко присвоить международному аэропорту Пулково имя императора Александра Третьего, передает РИА «Новости».

«Целесообразным было бы присвоение международному аэропорту Пулково имени императора Александра Третьего, который был покровителем разработок прообразов первых самолетов. Помимо этого, в данной связи было бы правильно установить легендарный памятник царю, который ныне стоит во внутреннем дворе Мраморного дворца со времен революции 1917 года именно на площади перед аэровокзалом, и тем самым закрыть дискуссию о новом месте для этого великого монумента», — написал Милонов в письме к губернатору Санкт-Петербурга, которое находится в распоряжении агентства.

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Милонов также подчеркнул, что во всем мире воздушные гавани являют собой «парадные и торжественные ворота в города и страны».

Ранее Милонов предложил закрыть международные вузы в России.