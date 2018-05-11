Умерла старейшая жительница США
В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф в своем твиттере.
Гибсон умерла на 115-м году жизни.
Она родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.
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«Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать», — написал Волф.
В апреле в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима.
Тадзима появилась на свет 4 августа 1900 года и проживала в префектуре Кагосима.