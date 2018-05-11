Неизвестный с пистолетом ограбил магазин на востоке Москвы

В Москве в районе Восточное Измайлово вооруженный пистолетом неизвестный преступник ограбил продуктовый магазин, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

«По предварительной информации, неизвестный с похожим на пистолет предметом ворвался в помещение продуктового магазина, расположенного по адресу: ул. Нижняя Первомайская, д. 77. Злоумышленник похитил денежные средства из кассы и скрылся. Сумма материального ущерба устанавливается», — сказал он.

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В настоящее время полиция разыскивает нападавшего.

В апреле в Москве полиция задержала подозреваемых в нападении на отделение «Бинбанка» в Сокольниках.