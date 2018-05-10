Стала известна причина стрельбы в Новосибирском колледже

Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в городе Барабинск ранил однокурсника из гладкоствольного ружья, после чего покончил жизнь самоубийством, предположительно, из-за конфликтной ситуации, передает РИА «Новости».

По словам представителя прокуратуры, смысл слов 16-летнего подростка сводился к тому, что над ним «издевались».

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«Предварительно, все произошло из-за конфликтной ситуации, но все еще предстоит установить», — сказал представитель прокуратуры.

Он отметил, что оба подростка ранее не были судимы, из благополучных семей и не состояли на профилактических учетах.

«Прокурор будет проводить проверку в части образовательного процесса, насколько обоснованно проводились занятия с учащимися по поводу предотвращения конфликтов. Прокуроры Чановского и Куйбышевского района будут оценивать работу органов системы профилактики», — сообщил он.

Он также рассказал, что раненый подросток является жителем Чановского района, стрелявший - Куйбышева. Ружье он собрал уже в учебном заведении, по предварительным данным, оно принадлежало его отцу.

Ранее сообщалось, что студент открыл огонь во время занятий в филиале Новосибирского колледжа.