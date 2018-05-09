В Киеве облили зеленкой главу представительства Россотрудничества

Радикалы напали на руководителя Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек… и облили меня нечистотами и зеленкой», — сказал Воробьев.

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По его словам, радикалы пригрозили ему «более серьезной расправой». Воробьев также заявил, что они следили за ним и точно знали, когда и где на него напасть.

Глава представительства Россотрудничества добавил, что обратится в полицию, однако серьезной реакции от украинских правоохранителей не ожидает.