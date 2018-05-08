Ученикам еще одной школы на Украине стало плохо на линейке
На Украине в Новомосковске Днепропетровской области ученики еще одной школы пожаловались на плохое самочувствие во время линейки, сообщает телеканал «112 Украина».
Отмечается, что с 08.00 в школе проходила линейка, посвященная Дню памяти и примирения. В ходе мероприятия на здоровья пожаловались 16 детей разного возраста.
Прибывшие медики оказали детям необходимую помощь. 15 ученикам поставили диагноз «вегето-сосудистый пароксизм». Одну ученицу доставили в больницу.
По данному факту начато расследование по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».
Ранее в Черкассах также произошло массовое отравление детей, сообщалось, что во время линейки в одной из школ 17 детей потеряли сознание.