Ученикам еще одной школы на Украине стало плохо на линейке

На Украине в Новомосковске Днепропетровской области ученики еще одной школы пожаловались на плохое самочувствие во время линейки, сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что с 08.00 в школе проходила линейка, посвященная Дню памяти и примирения. В ходе мероприятия на здоровья пожаловались 16 детей разного возраста.

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Прибывшие медики оказали детям необходимую помощь. 15 ученикам поставили диагноз «вегето-сосудистый пароксизм». Одну ученицу доставили в больницу.

По данному факту начато расследование по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Ранее в Черкассах также произошло массовое отравление детей, сообщалось, что во время линейки в одной из школ 17 детей потеряли сознание.