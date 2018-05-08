Пожар во Дворце спорта в Красноярске локализован
Пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске локализован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы красноярского управления МЧС Александра Якимова.
«Пожар локализован, площадь возгорания составила 250 квадратных метров», — сказал Якимов.
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Пожару был присвоен третий ранг сложности. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. По данным ГИБДД, движение через остров Ольха, на котором находится здание Дворца спорта, было полностью перекрыто.
Ранее сообщалось, что во Дворце спорта в Красноярске произошел пожар. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание силового кабеля в шахте лифта.