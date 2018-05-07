На станции метро в Петербурге распылили газ

Неизвестный распылил газ в подземном вестибюле станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге, заявила официальный представитель Санкт-Петербургского метрополитена Юлия Шавель, передает РИА «Новости».

«Хулиганские действия были совершены около 16 часов в вагоне с выходом на платформу станции «Гостиный двор», — сказала Шавель.

Реклама

Она также отметила, что в результате произошедшего никто не пострадал, станцию было решено не эвакуировать, с целью ликвидации последствий была задействована дополнительная вентиляция.

Отмечается, что неизвестный злоумышленник, предположительно, использовал перцовый баллончик.

Ранее сообщалось, что главе Санкт-Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.