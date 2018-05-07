Курган украсили ко Дню Победы баннерами с орфографическими ошибками

В городе Курган на зданиях появились посвященные Дню Победы баннеры с надписями, в которых есть орфографические ошибки. Их фотографии были опубликованы во «ВКонтакте».

Как видно на снимках, на баннерах присутствуют надписи «оборонна Севостополя» и «защитники Бресткой крепости» вместо «обороны Севастополя» и «защитников Брестской крепости».

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По данным РИА «Новости», в администрации города эти вывески не заказывали.

«Департамент социальной политики администрации города Кургана не является заказчиком указанных баннеров. Баннеры были изготовлены РА «Контур» на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы», — говорится в сообщении ведомства.

В 2016 году консультант Мединского не смог без ошибок защитить министра культуры.