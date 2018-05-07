Неизвестный совершил вооруженное нападение на детский сад в Альметьевске, сообщают Альметьевск ТВ.

Как отмечается, неизвестный мужчина с ножом ночью 7 мая проник в детский сад № 65. Злоумышленник ранил 60-летнюю охранницу, после чего совершил поджог. О происшествии сообщил глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин.

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По его словам, женщина находится в больнице с ножевым ранением. Следственные органы занимаются расследованием, проходит розыск преступника.

Ранее сообщалось, что при нападении неизвестного в Китае на учеников средней школы погибли семеро детей.