ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде

Мужчина, который ранил трех сотрудников полиции в Нижнем Новгороде, являлся «бойцом «Исламского государства». Об этом сообщает SITE Intelligence Group со ссылкой на информационное агентство Amaq.

«Amaq передает, что стрельба в российском городе Нижнем Новгороде, в результате которой ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов, была совершена солдатом из ИГ», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов в Нижнем Новгороде, он нейтрализован.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.