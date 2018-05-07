В Москве в понедельник ожидается до +21°С

В Москве в понедельник, 7 мая, ожидается до +21°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +19 до +21°С.

Днем облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что солнечная погода без осадков ожидается в Москве.

«Предстоящая неделя порадует москвичей и гостей столицы, а также жителей Подмосковья комфортной спокойной антициклональной погодой. Уже в первый день новой недели при переменной облачности осадков ожидать не стоит», — сказал представитель центра погоды «Фобос».

По его словам, с восьмого мая антициклон будет усиливать свои позиции, погода будет солнечная и сухая.