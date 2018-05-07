Число уничтоженных при извержении вулкана на Гавайях домов возросло до 30

Число домов уничтоженных при извержении вулкана Килауэа на Гавайях увеличилось до 30. Об этом сообщает Hawaii News Now.

По данным портала, извержение вулкана продолжается, а фонтаны лавы достигают около 70 метров в высоту.

Как отмечается, местные власти позволили эвакуированным местным жителям ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать животных и вещи первой необходимости.

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Ранее сообщалось, что на Гавайях более 20 домов уничтожено извержением вулкана.

5 мая вблизи активного вулкана Килауэа произошло землетрясение магнитудой 6,9.