В Харькове попытались снести памятник маршалу Жукову

В ночь на воскресенье, 6 мая, неизвестные попытались снести бюст маршала СССР Георгия Жукова на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Об этом написал в фейсбуке мэр города Геннадий Кернес.

«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова», — написал Кернес.

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Он отметил, что местные власти «умножили на ноль» попытку сноса памятника и восстановили бюст. Также он обратился к руководству местной полиции с просьбой установить круглосуточную охрану советских памятников, чтобы исключить подобные инциденты перед празднованием 9 мая.

«Городские власти, я это обещаю твердо, будут внимательно следить за тем, чтобы трусливым ночным вандалам ничего больше не удалось разрушить в нашем любимом Харькове. И чтобы 8-го и 9-го мая мы могли достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами», — подчеркнул Кернес.

Летом прошлого года сообщалось, что в Одессе бюст маршалу Жукову подвесили под мостом и разбили молотом.