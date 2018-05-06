Адвокат Трампа прокомментировал плату за молчание порноактрисы

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что выплата $130 тыс порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) была законной. Об этом сообщает Fox News.

«Президент США никоим образом не нарушил закон о финансировании предвыборной кампании», — сказал Джулиани.

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По его словам, речь не идет о выделении денег на проведение предвыборной агитации, и Трамп «полностью возместил средства».

Ранее Джулиани заявил, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн передал Сторми Дэниэлс деньги для того, чтобы защитить семью Трампа.

1 мая Дэниэлс обратилась в суд со вторым иском против Трампа.