В Барселоне арестовали «самого разыскиваемого» человека в Британии

Полиция Барселоны задержала 41-летнего Джейми Акура, которого называют «самым разыскиваемым» человеком в Британии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Операцию подготовили сотрудники Национального криминального агентства Великобритании, полиция Лондона и Национальная полиция Испании. Вооруженные правоохранители задержали мужчину около тренажерного зала в Барселоне в пятницу, 4 мая, после чего поместили его под арест.

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Акур подозревается в организации крупномасштабных поставок наркотиков. Расследование в отношении мужчины началось в 2016 году.

В настоящий момент Акур ожидает заседания суда в Мадриде, которое пройдет на следующей неделе. На нем будет решаться вопрос о его экстрадиции.