В Киеве произошел взрыв, один человек погиб, сообщает «112 Украина».

Инцидент произошел на Куреневке (улица Кирилловская, 117).

На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. По вызову также приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.

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По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего. По словам свидетеля, скорее всего погиб бездомный. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.

27 апреля в Киеве на улице Михаила Драгоманова взорвался автомобиль, в результате происшествия также погиб один человек.