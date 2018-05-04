В ОЗХО прокомментировали данные о дозе использованного для отравления Скрипалей вещества

В ОЗХО заявили, что не смогут установить точное количество вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщается на сайте организации.

«В ответ на вопросы СМИ пресс-секретарь ОЗХО заявил, что Организация не сможет оценить или точно определить количество нервного агента, который использовался в Солсбери 4 марта 2018 года. Количество вероятно, следует охарактеризовать в миллиграммах. Тем не менее, анализ проб, собранных ОЗХО, показал, что обнаруженное вещество имеет высокую чистоту, стойкость и устойчивость к погодным условиям», — говорится в сообщении.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления Скрипалей было использовано от 50 до 100 г ядовитого вещества.