Украинские пограничники не пропустили россиян за отказ снять георгиевские ленточки

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух россиян, которые отказались снять со своих чемоданов георгиевские ленточки. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел 3 мая в киевском аэропорту «Борисполь», куда из Белоруссии прилетели граждане России. Пограничники потребовали снять ленточки с запрещенной в стране символикой.

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«На просьбу пограничников снять эту символику граждане России отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее украинская полиция не пустила россиян в консульство России во Львове для голосования на выборах российского президента.