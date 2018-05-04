Вьетнамский суд приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина

Во Вьетнаме суд города Хошимин вынес приговор россиянке Марии Дапирке, обвиняемой во ввозе кокаина в страну, и приговорил ее к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Сункара Нурмагамбетова.

«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — сказал Нурмагамбетов.

Россиянка была арестована властями Вьетнама 26 августа 2014, когда в ее багаже по прилете из Сингапура таможенники аэропорта Хошимина обнаружили 3 кг кокаина. По законам страны попытка контрабанды кокаина и героина в количестве более 100 г карается смертной казнью.