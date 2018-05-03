Полиция Лондона уточнила число пострадавших при взрыве на еврейском празднике

Полиция Лондона уточнила число пострадавших от взрыва во время еврейского праздника Лаг ба-Омер, произошедшего на севере британской столице. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«Десять человек получили легкие ранения из-за большого огня, который был зажжен во время праздничного мероприятия еврейской общины на Равенсдейл-роуд в районе Стэмфорд Хилл», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что во время инцидента пострадали около 30 человек.