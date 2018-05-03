Суд вынес приговор «приморским партизанам»

По итогам очередного пересмотра дела банда «приморских партизан» получила тюремные сроки от 8 до 25 лет заключения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство напоминает, что в конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «приморских партизан».

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Судья назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23 года и 6 месяцев лишения свободы, Максиму Кириллову — 21 год 6 месяцев колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Гособвинение просило назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Илютикову — 24,5 года, Кириллову — 21 год 10 месяцев, Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы.

В декабре 2016 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан».

«Приморские партизаны» — неофициальное название группировки, судимой за совершение тяжких преступлений в Приморском крае, в частности в отношении сотрудников органов МВД, в феврале — июне 2010 года.