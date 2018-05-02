Журналисту Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет

Польский блогер и журналист Томаш Мацейчук сообщил о получении запрета на въезд на территорию Российской Федерации на 30 лет, передает РИА «Новости».

«Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048», — подтвердил он на своей странице в фейсбуке, опубликовав фотографию соответствующего документа.

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Ранее Совфед поручил временной комиссии по информационной политике изучить ситуацию с польским журналистом Томашем Мацейчуком.

До этого на Мацейчука составили протокол о нарушении миграционного законодательства.