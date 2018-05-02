Число получивших российское гражданство иностранцев за пять лет выросло втрое

Число иностранцев, которые получили российское гражданство, в период с 2012 по 2017 год увеличилось почти в три раза, передает RT.

По данным МВД эта цифра выросла с 95 737 до 257 822 человек. Как рассказали в ведомстве, рост произошел в основном за счет приезжих с Украины, из Казахстана, Таджикистана, Армении и Узбекистана.

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В 2017 году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119, что почти в семь раз выше показателя пятилетней давности.

На втором месте в минувшем году оказались выходцы из Казахстана — 40 718 человек (в 2017 году — 14 585), на третьем — из Таджикистана (29 039 документов против 9773).

В пятерку стран, выходцы из которых чаще других получают российское гражданство, вошли также Армения (25 144 человека) и Узбекистан (23 334 человека).