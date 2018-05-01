В Латвии прошла акция против перевода русских школ на латышский

В Латвии на главной улице Риги состоялась акция протеста против перевода русских школ на латышский, совмещенная с первомайской демонстрацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, шествие началось у театра Дайлес, а закончилось в Эспланаде. В нем приняли участие в том числе и депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, а также лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

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Как рассказали организаторы мероприятия, в нем участвовали от семи до десяти тысяч человек. Некоторые несли плакаты в поддержку русскоязычных школ на территории страны.

Ранее директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов заявил, что Москва призывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии правозащитника возглавляющего Штаб защиты русских школ Александра Гапоненко.