При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге пострадали семь человек

При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге пострадали не менее семи человек, сообщается на сайте регионального управления Следственного Комитета.

«Предварительно установлено, что хлопок газа произошел сегодня около 9 часов утра (7.00 мск — «Газета.Ru») в квартире на седьмом этаже 9-этажного жилого дома по Черноморскому переулку в Екатеринбурге, после чего возник пожар. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали не менее 7 человек (в том числе, супруги-пенсионеры, проживающие в квартире, где, предположительно, произошел хлопок газа), погибших не имеется», — говорится в сообщении.

Реклама

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после хлопка загорелся жилой дом.