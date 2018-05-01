Экс-президента Перу выпустили из тюрьмы

В понедельник, 30 апреля, бывшего президента Перу Ольянта Умалу и его супругу Надин Эредию освободили из-под стражи. Об этом сообщается на портале Peru21.

Портал сообщает, что на прошлой неделе конституционный суд Перу постановил освободить бывшего главу государства и его супругу. В общей сложности Умала и Эредия провели в заключении около девяти месяцев. Отмечается, что решение об освобождении не означает, что по их делу прекращено расследование.

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«Хочу поблагодарить всех адвокатов за то, что это стало реальностью», — передает Peru21 слова Умалы после выхода из тюрьмы.

Сразу после освобождения он отправился домой, где находилась его супруга, которую освободили ранее.

Бывшего главу Перу и его жену подозревают в получении денег от властей Венесуэлы и частных компаний.

В 2017 «Газета.Ru» публиковала видео митингов против задержания Умалы и Эредии.