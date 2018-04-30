На Украине украли памятник генералу Ватутину

В Сумской области похитили памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Об этом пишет «Страна.ua».

«В селе под Сумами радикалы украли памятник Ватутину», — говорится в сообщении.

По данным издания, это не первый случай с памятником Ватутина. В марте в городе Бердичев Житомирской области неизвестные разрушили мемориальную доску на памятнике генерала.

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Ранее МИД России назвал «отморозками» пытавшихся осквернить памятник генералу Ватутину в Киеве.

В ведомстве также призвали власти Украины «предпринять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы».