В Калининграде испугались последствий шествия собак после Бессмертного полка

Власти Калининграда приняли решение запретить участие собак в шествии Бессмертного полка из опасений возможных непредсказуемых последствий, передает РИА «Новости».

«Председатель Совета ветеранов Калининградской области, член Общественной палаты Юрий Быченков сообщил, что ряд руководителей ветеранских организаций высказались категорически против участия собак в шествии «Бессмертного полка» 9 мая. Представители ветеранских организаций опасаются, что собаки могут выйти из-под контроля во время многолюдного мероприятия. Это может привести к непредсказуемым последствиям», — рассказали в региональной общественной палате.

Вместе с этим, глава регионального штаба общественно-политического движения «Бессмертный полк» Василий Кучер высказался за участие животных, а одна из инициаторов идеи Екатерина Карамарина подтвердила, что собаки прошли специальную подготовку. Совет ветеранов пообещал оказать содействие в участии подготовленных собак в параде Победы в следующем году.