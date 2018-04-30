На Украине назвали «умственно отсталыми» русскоязычных граждан страны

Бывший народный депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион в эфире местного телевидения назвала «умственно отсталыми» русскоязычных граждан стран, назвав их «предателями» и «ренегатами», передает РИА «Новости».

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым <…> Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — сказала Фарион.

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Она также предложила запретить предоставлять образование и рабочие места русскоязычному населению Украины «и не реагировать на русский язык», который, по ее мнению, должен быть непонятен на Украине.

Ранее сообщалось, что украинские власти возмутились поездками украинцев на отдых в Крым.