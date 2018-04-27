В Госдуму внесли законопроект о порядке отмены прекращения уголовного преследования

В Госдуму внесли законопроект, который даст возможность прокурору или руководителю следственного органа отменять прекращение уголовного дела или преследования в течение года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования», — говорится в распоряжении.

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После истечения года отменить преследование можно будет через суд.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект о создании курилок в аэропортах.