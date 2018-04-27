В столкновениях в Никарагуа погибли 63 человека

Представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона заявил, что число жертв протестов в стране составило 63 человека, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, крупные студенческие протесты произошли в четверг, 26 апреля. Протестующие выступили против реформы, согласно которой работодатели должны отчислять большее количество средств в фонды социального страхования. Глава страны Даниэль Ортега уже выпустил приказ о ее отмене.

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Сообщается, что жертвами протестов стали 63 человека, еще 15 пропали без вести, однако власти не подтверждают эту информацию. Также правозащитники рассказали о 160 пострадавших. Отмечается, что девять из них потеряли глаз, а еще два в данный момент парализованы.

Правозащитник Маркос Кармона считает, что произошедшее в Никарагуа можно назвать «бойней».