Обвиняемого в халатности при тушении «Зимней вишни» пожарного оставили под арестом

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Кемеровский областной суд принял решение оставить начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре в Кемерово, под арестом до 11 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рассмотрев апелляционные жалобы Генина и его адвоката на решение Центрального районного суда города Кемерово об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года, (…) постановил оставить постановление (об аресте) без изменения, жалобы без удовлетворения», — заявила судья Елена Волкова.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира пожарного звена в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.