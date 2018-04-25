Более 2,7 млн членов профсоюзов в России выйдут на шествия и митинги 1 мая

Более 2,7 млн представителей профсоюзов выйдут на шествия и митинги в День международной солидарности трудящихся, 1 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александра Шершукова.

«В общей сложности в 735 городах и районных центрах пройдут шествия и митинги. Планируется, что в них примут участие более 2 миллионов 700 тысяч членов профсоюзов, в том числе молодежи — около 900 тысяч», — рассказал Шершуков.

Реклама

Наиболее крупные акции запланированы в Москве, где ожидается 100 тысяч участников, Якутске и Краснодаре — по 50 тысяч, в Сургуте — 40 тысяч участников.

Основной лозунг шествий и митингов: «За достойный труд, за справедливую социальную политику». По словам Шершукова, остальные лозунги также относятся к заработной плате, безопасным условиям труда и к развитию производства.