Росгвардия наградила спасшего детей при нападении на школу в Бурятии ученика

Школьника Давыда Мамонова наградили медалью Росгвардии за спасение детей при нападении на школу № 5 поселка Сосновый Бор в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Медаль «За содействие»​ Давыду вручил первый замкомандующего Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Александр Бочаров. Он поблагодарил подростка за смелый поступок, выразил признательность родителям и педагогам Давыда за достойное его воспитание и поведение.

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«Встать на защиту детей мог каждый, но сделал это именно Давыд. Есть самоотверженные ученики, которые верно понимают сложившуюся ситуацию, их правильно воспитывают родители, они направляют свою энергию в нужное русло, становятся настоящими гражданами своей страны», — отметил Бочаров.

19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил в класс коктейль Молотова.