«Голому стрелку» из США предъявили обвинения

Мужчине, который 22 апреля в обнаженном виде открыл огонь у кафе в американском штате Теннесси, предъявлены обвинения. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, стрелку предъявили обвинение в убийстве по четырем пунктам.

Ранее сообщалось, что полиция города Нэшвилл в штате Теннесси задержала «голого стрелка».

Также стало известно, что стрелявший в Теннеси пытался встретиться с Трампом. В июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома. В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием.